"Армата" пойдет в серию после 2020 года

"Уралвагонзавод" работает над беспилотной версией Т-14"Армата". Правда, сроков, когда на основе перспективного российского танка создадут дрона, пока нет, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Александра Потапова.

Зато известно, что в серию новая боевая машина пойдет после 2020 года. Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов, государственные испытания "Арматы" начнутся в этом году, закончить их планируют в 2019 году. А уже потом можно начинать переговоры о массовом производстве этих танков. Также военачальник уточнил, что уже подписано соглашение на поставку двух батальонов Т-14 и одного батальона тяжелых БМП Т-15.

Заместитель министра рассказал и о перевооружении армии другими танками. Военное ведомство собирается покупать по 200 бронемашин в год. Помимо этого, Юрий Борисов анонсировал новинку Парада Победы 9 мая – боевую машину поддержки танков. Более известную как "Терминатор". Контракт на первую партию этих бронемашин был подписан на форуме "Армия-2017". И, как заявил замминистра, эти БМПТ неплохо зарекомендовали себя в Сирии.

Т-14 "Армата" – одна из самых необычных боевых машин в мире. Ее создатели сделали ставку на защиту. Поэтому все, что может загореться или взорваться, отделено от бронекапсулы, где сидят танкисты. Башню сделали необитаемой, то есть командир и наводчик также спрятаны в корпусе, а снаряды к 125-миллиметровой пушке подаются автоматически.

Отдельного упоминания заслуживает комплекс активной защиты танка "Афганит". Его создатели утверждают, что он способен перехватывать не только противотанковые ракеты и гранаты, но и подкалиберные оперенные снаряды. А это не просто, если учесть, что скорость их полета достигает почти 2 километра в секунду.