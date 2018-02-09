В Бурятии сгорел главный храм Сартуул-Булагского дацана

В Бурятии сгорел Дуган (главный храм) Сартуул-Булагского дацана — буддийского монастыря, пострадавших нет, передает ТАСС.

По данным республиканского ГУ МЧС, ЧП произошло вечером 8 февраля в Джидинском районе Бурятии. В результате пожара сгорел дуган, причина — печное отопление, пострадавших нет. Как сообщил настоятель буддийского монастыря, в момент пожара в здании никого не было.

По информации МЧС, в 23:49 по местному времени (18:49 по Москве), на пульт дежурного поступил сигнал возгорании в селе Оер в местности Хурэ Булаг. Пожар был потушен в 00:22 (19:22 по Москве), к тушению привлекались 10 человек и четыре единицы техники. Внутри здание выгорело полностью, повреждено потолочное перекрытие, обрушилась крыша.

Священнослужителями монастыря организован сбор пожертвований для восстановления храма. Сартуул-Булагский дацан был основан в 1780-е годы. В 30-е годы XX века он был разрушен, как многие другие буддийские монастыри. В 2006 году дацан был возрожден.