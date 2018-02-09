Путин надеется, что санкции надоедят их инициаторам

Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который всех приводит к прямым убыткам, считает президент России Владимир Путин.

"Думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, и все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", — заявил глава государства, выступая на Российской неделе бизнеса. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Владимир Путин напомнил, что политика ограничений велась в отношении России очень давно. В частности, когда была отменена поправка Джексона-Вэника, сразу же был принят так называемый закон Магнитского. "Без всяких оснований, — подчеркнул президент России. — Просто потому, что вот так хотят с нами работать".

При этом президент отметил, что представители бизнеса из разных стран разделяют точку зрения, что санкции ведут к убыткам для всех, в том числе, и для организаторов ограничений.

Затронул Владимир Путин и тему амнистии капиталов. По словам главы государства, международные финансовые организации поддерживают Россию в этом решении. Президент рассчитывает, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно и цивилизованно работать в России.