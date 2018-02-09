Россияне жалуются президенту на "глухоту" местных властей

Принимающие участие в горячей линии с гражданами РФ доверенные лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина передадут ему поступившие жалобы и обращения. Об этом заявил председатель Общественного совета при МВД РФ и доверенное лицо кандидата Анатолий Кучерена.

Он отметил, что находится в call-центре Ростелекома на горячей линии, чтобы как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина лично услышать, с каким проблемами сталкиваются россияне, какие предложения у них есть предложения, какие есть заказы, передает РИА Новости.

"Безусловно, я буду участвовать в разрешении этих вопросов. Предложения, которые поступают кандидату, будут направлены кандидату в президенты Владимиру Владимировичу Путину для того, чтобы он использовал в своей работе их", — добавил он.

По словам Кучерены, звонки говорят о том, что местные власти не слышат народ. "Граждане сетуют, что их никто не слышит... Все-таки органы местного самоуправления должны собирать так называемый "сход" и должны учитывать мнение граждан", — сказал Кучерена.

За время работы горячей линии с 15 января поступило более 9 тысяч обращений граждан со всей страны. Больше всего звонков поступило из Московского региона, Краснодарского края, Ростовской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

Как рассказал актер Сергей Безруков, являющийся доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина, в одном из обращений доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина попросили помочь организовать в стране государственные ветеринарные клиники с доступными ценами.