Мартен Фуркад считает наказание россиян сильным поступком МОК

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался по поводу участия российской команды на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом. По его мнению, Международный олимпийский комитет "поступил сильно, наказав россиян".

"Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами – для них это непростая ситуация. Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян", — приводит слова француза Чемпионат.Com.

"Это послание спортсменам всего мира, не только русским, которое показывает приверженность МОК борьбе с допингом", – добавил Фуркад.