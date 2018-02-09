Погода на выходные: небольшой снег и относительно тепло

В предстоящие выходные запад и юг территории Европейской России останется на восточной периферии облачного вихря, несущего массы влажного и относительно теплого воздуха. А вот север и восток региона накроет морозный и преимущественно сухой отрог сибирского антициклона.

В Москве облачно, пройдет небольшой снег, в воскресенье местами умеренный. При этом температура воздуха ночью от минус 6 до минус 8, днём ожидается около минус 4-6 градусов в субботу, в воскресенье до минус 3-5.

В Санкт-Петербурге в выходные пасмурно, пройдет небольшой снег, а температура воздуха составит ночью минус 4-6, и до минус 2-4 градусов ожидается днем.

В Воронеже пройдет небольшой снег, температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов. В Нижнем Новгороде в выходные без существенных осадков, а температура воздуха 6-8 градусов ниже ноля. В Симферополе пройдут небольшие дожди, а термометры покажут плюс 7-9 градусов. В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшие дожди, при этом днем около 4-6 градусов тепла.

В Краснодаре возможны небольшие дожди, днем ожидается плюс 10-12. В Сочи также прошумят короткие дожди, а температура воздуха достигнет плюс 11-13.

В выходные Урал окажется в зоне атмосферного фронта. Облаков станет больше, местами пройдет небольшой снег и немного потеплеет. В такой ситуации в Екатеринбурге минус 8-10, в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов.

В выходные погоду на юге Западной Сибири будет формировать антициклон. Его стараниями небольшой снег пройдет лишь местами и будет довольно морозно. Температура воздуха составит в Новосибирске минус 9-11 градусов, в Омске — минус 10-12.

В выходные юг Дальнего Востока окажется во власти атмосферных фронтов. В регионе местами пройдет снег, на побережье усилится ветер. При этом температура воздуха составит во Владивостоке в субботу от минус 3 дом минус 5, в воскресенье похолодает до минус 9-11 градусов.

Текст: Метеовести