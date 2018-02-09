Команду из России тепло встретили на церемонии открытия Игр в Пхенчхане

Российские олимпийцы приняли участие в церемонии открытия XXIII Олимпийских игр в Южной Корее. Наша делегация прошла по стадиону под олимпийским флагом. В ее составе оказалось 80 спортсменов, представляющих нашу страну.

Россияне появились на стадионе вслед за сборной Австрии. Решением Международного олимпийского комитета наша команда приехала в Южную Корею в статусе "Олимпийских атлетов из России". Знаменосцем российской делегации выступил выбранный оргкомитетом Игр волонтер.

Российскую команду зрители, собравшиеся на олимпийском стадионе, встретили очень тепло, поддержав таким образом наших спортсменов.