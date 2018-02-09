Певицу Юлию Началову лишили водительских прав

Певицу Юлию Началову на полтора года лишили водительских прав за отказ от теста на алкоголь. Судебный процесс, в котором сегодня поставили точку, тянулся с декабря. Именно тогда певицу за рулем Lexus остановили сотрудники ДПС, заподозрив в пьяном вождении.

Целых два месяца разбирательств — дело Юлии Началовой затянулась, что необычно для подобных случаев. Накануне заседание длилось до глубокой ночи, а сегодня, наконец, полное признание вины. Певицу лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Адвокаты пытались отстоять позицию своей клиентки. Защита строилась на попытках доказать нарушения, допущенные сотрудниками ДПС. Просили вызвать в суд понятых, но ходатайство отклонили. Теперь защитники намерены опротестовать решения суда.

Скандальная история произошла в декабре на западе Москвы. Полицейские, как утверждают, заметили автомобиль, движущийся по странной траектории. На суде они рассказали, что находящаяся за рулем Началова тогда даже призналась им, что выпила бокал вина. Правда, видеодоказательств этому нет. А вот вся остальная беседа стала достоянием общественности.

Сама Началова назвала ситуацию вокруг себя несправедливой. Заявила, что алкоголь не употребляла, а выходить из машины просто побоялась.

"Что самое для меня показалось опасным: мне сразу сказали, чтоб я вышла из машины и проследовала с этим количеством людей в неизвестном направлении. Это мужики, ночь, оружие, справа лес, слева стройка — я не езжу с мужиками по ночам", — сообщила певица Юлия Началова.

Интервью журналистам Юлия Началова дала накануне после нескольких часов заседания. И это при том, что и она, и ее адвокаты настаивали на том, чтобы съемка процесса была запрещена.

Сегодня Юлия Началова на вынесение решения не приехала. Теперь в течение трех дней она обязана сдать свое водительское удостоверение и заплатить штраф.