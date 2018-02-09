"Плохо себя чувствую просто": пьяный москвич без прав устроил массовое ДТП, уходя от погони

На 10 суток арестовали лишенного прав 38-летнего москвича, который устроил гонки с полицией и протаранил пять машин на перекрестке, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Заезд отказавшегося от медосвидетельствования водителя попал на видео.

Совершавший необычные маневры Mercedes-Benz инспекторы заметили утром 7 февраля на северо-востоке Москвы. Быстро выяснив, что владелец машины был лишен прав, он устремились в погоню, но водитель и не удумал останавливаться, а, наоборот, ушел в отрыв, проигнорировав все требования остановиться.

Мужчина набрал такую скорость, что на пересечении Полярной улицы и проезда Дежнева не смог вовремя остановиться и задел две машины, которые от удара столкнулись еще с двумя автомобилями. Подоспевшие полицейские задержали нарушителя, который сел за руль не только без прав и страховки, но и в легком подпитии. Впрочем, проходить освидетельствование он отказался.

"Я не пьяный, я плохо себя чувствую просто", — пояснил владелец Mercedes.

Сегодня стало известно, 38-летнего мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста.