Путин хочет зачистить то, что мешает России двигаться вперед

Власти России имеют решительный настрой на то, чтобы "зачистить" все, что мешает экономике двигаться вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает РИА Новости, об этом он рассказал в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Уверяю вас, настрой у нас очень серьезный, решительный на то, чтобы... все, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено", — сказал президент.

Он рассказал собравшимся, что намерен в послании Федеральному собранию затронуть тему создания условий для работы бизнеса в России, сообщает ТАСС.

В частности, речь пойдет об улучшении делового климата, формировании комфортных условий для инвестиций в новые производства, снижении уровня бюрократии.

По мнению Путина, благодаря кабинету министров и Центробанку удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных резервов, выйти на нисходящий тренд процентных ставок.

Президент России считает, что налоговая система страны должна быть стабильной и эффективной для работы предпринимателей.

При этом Путин посетовал на то, что у него было мало содержательных встреч с отечественными бизнесменами.

Руководитель государства подытожил свое выступление тезисом о том, что улучшения во многих сферах общественной и социальной жизни в РФ невозможно добиться без опережающего развития отечественной экономики.