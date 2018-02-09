"Куда вас тянет-то?" Путину не понравился анекдот про изнасилование тракториста

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей предложил главе Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину отредактировать анекдот, который тот рассказал.

Лисин припомнил "старый советский анекдот" о собрании в колхозе, когда решали, что делать с кузнецом, который запил. В истории звучали различные предложения: лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Но председатель колхоза все варианты отвергал, поскольку кузнец у них был один.

"Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое", — закончил анекдот Лисин, отметив, что иногда бизнесмены таким образом принимают решения.

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?" – отреагировал на это глава государства.