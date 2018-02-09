Исторический музей готов бесплатно показать свои сокровища

В Историческом музее ждут большого наплыва посетителей. Москвичи и гости столицы не упустят возможность бесплатно увидеть богатейшую коллекцию, которая насчитывается почти 5 миллионов экспонатов.

Юные посетители поднимают головы вверх, чтобы рассмотреть свод парадных сеней Исторического музея. Родословное древо государей российских — 68 парадных портретов. Род Рюриковечей и династия Романовых. Среди них и император Александр II. Его указом в 1872 году основан Государственный исторический музей. 146 лет он продолжает быть главной сокровищницей времени российского государства.

"Он открыл свои двери в 1883 году в дни коронации императора Александра III, к этому времени была уже создана первая часть экспозиции", — говорит Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

"Служить наглядной историей эпох русского государства" — идея, заложенная отцами-основателями генералом Чепелевским и графом Уваровым. Эта же концепция и в проекте здания. Каждый зал — определенная веха. Глиняная посуда (археологические находки древних времен), копия мономахового трона для Ивана Грозного (XVI век), парсуны с изображением первых царей династии Романовых (XVII век).

Сабли, немецкие палаши и турецкие ятаганы — их блистающие рукояти держали полководцы и великие князья. Чарка Петра I, ее деревянная основа — ручная работа самого императора. Но в залах лишь малая часть экспонатов. 14 фондов Исторического музея хранят 5 миллионов предметов.

Фондовый отдел керамики и стекла — 40 тысяч уникальных экспонатов. Бутылки с лубочной росписью, кувшины, графины и бокалы из сервизов августейших особ, вазы — работы рук, а точнее губ, лучших стеклодувов.

В конце XIX века известная французская парфюмерная марка "Эдуар Пино" изготовила лимитированную серию духов "Российские императорские резиденции". Здесь и Зимний дворец, и резиденция в Ялте и, конечно, Кремль. Узнать, чем пахнет, например, Царское село, к сожалению, нельзя, флаконы запечатаны.

Сотрудники фондов, экскурсоводы, смотрители, хранители и административный персонал — в музее почти 1000 сотрудников. Они и охраняют историю, и открывают ее для миллионов посетителей.

"С момента зарождение музея этим всегда занимались люди, которые отдавали этому все свое сердце. И сейчас, поверьте мне, в музеях работают люди, главная цель жизни которых заключается в постоянном сохранении этих памятников", — объясняет Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

В свой день рождения музейный комплекс будет работать бесплатно, а на экскурсии будут действовать специальные цены.

В праздничные дни бесплатно можно будет посетить также собор Василия Блаженного, Музей Отечественной войны 1812 года и временную экспозицию "Сокровища Пражского Града" в новом выставочном зале Исторического музея.