Взрыв в питерской многоэтажке повредил 10 квартир и обрушил лифт

В петербургской многоэтажке прогремел взрыв.

Инцидент произошел на третьем этаже строящегося 12-этажного дома, расположенного по адресу улица Репищева, 10. Как сообщает "Интерфакс", во время проведения ремонта при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. Как сообщил ТАСС представитель компании "Прагма", которая возводила здание, дом был сдан в 2016-м и заселен где-то на три четверти. Кроме того, он подчеркнул, что ремонтом занимались сторонние рабочие.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв повредил 10 квартир. Кроме того, рухнул один из лифтов. Несущие конструкции, по предварительным данным, повреждений не получили. Сейчас проводится обследование здания, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, пострадали три человека. Они получили серьезные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

5 февраля похожий случай произошел в Москве. На 20-м этаже жилого комплекса "Бутово-парк" прогремел взрыв. Там шел ремонт, и рабочие нарушили технику безопасности при установке натяжных потолков. В результате пострадали 4 человека.