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Психиатрия и психические расстройства 3 часа назад
Шизофрения, аутизм и биполярное расстройство имеют схожие молекулярные черты
Анализ РНК помог определить молекулярные профили нескольких психических расстройств.
Иллюстрация TheDigitalArtist/pixabay.com.
Большинство болезней сегодня хорошо изучены и имеют определённые "физические" характеристики – процессы и изменения, которые наблюдаются в тканях, органах и жидкостях организма. Но это не относится к психическим расстройствам – тончайшим материям медицины, которые определяются чаще не физиологическими патологиями, а поведенческими. Точнее, в данном случае последние выявить намного легче, чем первые.
Чтобы определить чёткие физиологические характеристики психических и неврологических расстройств, нужно обращаться, в первую очередь, к мозгу, а также к генам. И в ходе одной из таких работ исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) нашли способ составить молекулярный "портрет" болезней.
Один из самых интригующих выводов заключается в том, что три, казалось бы, разных болезни имеют схожие молекулярные профили. Речь идёт об аутизме, шизофрении и биполярном расстройстве. Учёные выяснили, что при этих недугах наблюдаются похожие изменения в экспрессии генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена (последовательности нуклеотидов ДНК) преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок) в мозге.
Команда поясняет, что определённые варианты генов могут поставить под угрозу психическое здоровья человека. Искать изменения в случае таких расстройств лучше всего на уровне РНК, поскольку эти молекулы играют важную роль в экспрессии генов, "считывая" инструкции, содержащиеся в ДНК.
Учёные поняли, что пристальное изучение РНК в тканях мозга человека позволит им определит молекулярный профиль психических расстройств.
Чтобы его составить, авторы проанализировали РНК из 700 образов тканей мозга уже скончавшихся людей. Все они страдали от тех или иных нарушений и болезней – аутизма, шизофрении, биполярного расстройства, депрессии, алкоголизма.
Образцы сравнивались с тканями мозга 300 людей из контрольной группы, которые не имели подобных расстройств. Была также ещё одна группа образцов для сравнения – ткани 197 пациентов, которые не страдали от проблем с психикой, но имели воспалительные заболевания кишечника.
В результате специалисты действительно обнаружили молекулярные патологии, причём для некоторых болезней – например, аутизма, биполярного расстройства и шизофрении – они совпали. В частности, при каждой из этих болезней включаются гены, которые тормозят работу нейронов.
Впрочем, авторы отмечают, что эти три недуга имеют и некоторые расхождения. Так, активность в генах, связанных с микроглиальными клетками (это клетки центральной нервной системы), оказалось уникальной для "аутичного мозга".
Также выяснилось, что депрессивное расстройство и алкоголизм вызывают совершенно уникальные молекулярные изменения, которые на наблюдаются ни при каких других нарушениях (да и между собой они совсем не похожи, как предполагалось раньше).
"Эти результаты обеспечивают молекулярную патологическую подпись таких расстройств, что является большим шагом вперед, – отметил ведущий автор работы профессор Дэниел Гешвинд (Daniel Geschwind). – Главная задача теперь – понять, как эти изменения возникли".
Именно этим и займутся исследователи. По словам профессора, цепочка уже начала выстраиваться: ясна причина изменений в работе мозга и ясны последствия, осталось найти недостающее среднее звено – механизм, который запускает фатальные изменения.
Кроме того, учёные также намерены более подробно изучить новые данные относительно аутизма, чтобы выяснить, можно ли манипулировать микроглиальными клетками и при помощи антибиотиков ослаблять симптомы болезни у взрослых.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании.
Кстати, ранее специалисты открыли 40 генов интеллекта, и некоторые из них оказались связанными с аутизмом, шизофренией и другими нарушениями.
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