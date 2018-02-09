Медведев недоволен закупками отечественной микроэлектроники

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников за неэффективное расходование государственных средств на закупку микроэлектроники отечественного производства.

"На закупку мы выделяем довольно значительные средства. Давайте обсудим, как они расходуются. Скажем прямо, расходуются они плохо", — заявил премьер-министр в ходе заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

По словам Медведева, в 2017 году план по закупкам выполнен на 13%, передает "Интерфакс".

"Это как раз та ситуация, когда, вроде, и деньги были, и тем не менее они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы", — сказал глава правительству, призвав "изжить" приведшие к этому проблемы.