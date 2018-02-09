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9 февраля 201815:59 Айна Винокурова

В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации

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Первый дом по программе реновации в Москве полностью готов к заселению. Несколько сотен жителей хрущевок переедут в современную многоэтажку на 5-й Парковой. Сегодня будущие новоселы получат ордера на осмотр жилья. Всего в этом году по программе реновации планируется заселить более 30 столичных новостроек.

Первые переселенцы по программе реновации получат квартиры в доме на 5-й Парковой улице Восточного административного округа Москвы. Это жители двух хрущевок, которые расположены в 300 метрах от новостройки.

18-этажное здание полностью готово к заселению. В квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. В кухнях установлены мойки и электроплиты. Ванные тоже полностью укомплектованы. Эта новостройка была возведена до начала реновации, поэтому дом прошел модернизацию под стандарты программы.

"Дом относится к стандарту комфорт-класса. Это значит, что дом высоко энергоэффективный, соответствующий всем мировым требованиям и стандартам в части энергоэффективности. Этот дом доступен для людей с ограниченными возможностями", — объясняет Сергей Левкин, руководитель департамента градостроительной политики Москвы.

До заселения каждой семье на выбор было предложено минимум два варианта будущего жилья. Новые квартиры почти в 1,5 раза больше старых апартаментов жильцов. Для сравнения: площадь однокомнатной квартиры в хрущевке 31 квадратный метр, а сейчас это 43 квадратных метра. На первом этаже дома будут размещены различные службы сервиса с дополнительными рабочими местами. В шаговой доступности расположены детский сад и школа. Смотровой ордер москвичи получат уже к концу дня. И если все понравится, они уже могут заселиться. Впрочем, по закону жильцам дается 90 дней на раздумье.

"Мы просматриваем сотни площадок, рабочий процесс в ежедневном режиме идет. У нас специально создана рабочая группа, которая в прямом смысле слова смотрит каждый метр городской территории, который можно использовать под реновацию. Потому что наша задача найти максимально больше площадок, чтобы поднять первую волну переселения. От первой волны переселения будет зависеть весь успех нашей программы реновации", — рассказывает Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В настоящее время по программе реновации уже ведется строительство на 236 стартовых площадках, рассчитанных на 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Текст: "Вести-Москва"

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