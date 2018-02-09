Упавший рекламный щит "накрыл" легковое авто в столице Дагестана

Автомобильный регистратор запечатлел необычное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в пятницу, 9 февраля, на проспекте Акушинского в Махачкале.

Сильный порыв ветра опрокинул придорожный рекламный щит, уронив его прямиком на крышу легкового автомобиля, водитель которого оказался не в то время и не в том месте.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако представитель регионального УМЧС РФ рассказал местным СМИ, что их ведомству пока неизвестно о погибших и получивших травмы от упавших деревьев и нескольких рекламных щитов, поваленных сильным ветром в черте города.