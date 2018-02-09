Возросло число жертв землетрясения на Тайване

По последним данным, число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек. Спасатели обнаружили под завалами в частично обрушившемся и наклонившемся 12-этажном здании тела пяти членов семьи из материковой части Китая.

Как напоминает ТАСС, ранее в этом же здании, в котором расположен отель, были найдены тела супружеской пары из Канады. Ранения в результате стихийного бедствия получили 276 человек.

В настоящее время проводятся работы по укреплению обрушившихся зданий и демонтаж строений, находящихся в опасном состоянии.

Мощное землетрясение произошло в ночь на 7 февраля у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в целом ряде населенных пунктов.