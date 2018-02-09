Спортсмены КНДР и Южной Кореи прошли под единым флагом на церемонии открытия

Делегация сборных Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане прошла под единым флагом. Спортсмены из двух стран замыкали проход участников Олимпиады. Объединенный флаг пронесли южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и северокорейская хоккеистка Хван Чон Гым.

На Олимпийском стадионе объединенную делегацию Южной Кореи и КНДР приветствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон. Спортсменов из двух стран встретили аплодисментами, которые не смолкали во время их движения по арене.

Напомним, что ранее руководство КНДР и Южной Кореи договорилось о прохождении спортсменов на церемонии открытия под единым флагом.