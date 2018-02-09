В Одинцове автовладельцы устроили драку с дорожными рабочими

Конфликт произошел между жителями Трехгорки и рабочими, которые убирали снег во дворе. Один из автомобилистов подрался с трактористом. Инцидент сняли на видео.

ЧП произошло в четверг, 8 февраля, на улице Кутузовская.

"Заранее предупредили, как могли, что будет заблокировано движение, какие-то жители-водители устроили драку с дорожниками. Водителя экскаватора выкинули из кабины", — сообщили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

На место драки приезжала полиция. Официальной информации о пострадавших не распространяется.