Венгрия заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО

Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала планировавшееся заседание комиссии Украина-НАТО. Мероприятие должно было пройти 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран альянса в Брюсселе.

"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", — сообщили в НАТО изданию "Европейская правда".

Позднее сразу несколько источников подтвердили журналистам, что заблокировала встречу именно Венгрия.