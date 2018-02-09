Винтовка-монстр создана в ДНР

Инженеры Донецкой народной республики показали свою собственную разработку – крупнокалиберную снайперскую винтовку "Сепаратист", сообщает Telegram-канал WarGonzo. Первое, что бросается в глаза, – это размеры оружия. Его установили на массивный станок, видимо, чтобы компенсировать огромную отдачу 23-миллиметрового снаряда. Все-таки боеприпасы такого же диаметра используют авиационные и зенитные пушки.

Как утверждают создатели, прицельная дальность стрельбы из их оружия достигает 3 километров. Сколько может весить "Сепаратист", не известно. Но вряд ли его унесет один человек, учитывая калибр винтовки и размеры металлического станка, на который оно ставится.

Что интересно, многие СМИ уже успели назвать "Сепаратиста" самой крупнокалиберной снайперской винтовкой в мире. Однако это неверно. Оружейник-энтузиаст из США Джей Ди Джонс разработал 24-миллиметровый боеприпас .950 JDJ и оружие под него – Fat Mac. За основу, кстати, он взял снаряд от 6-ствольной авиационной пушки Vulcan.

На вид Fat Mac – полноценная винтовка. На месте и приклад, и цевье, и оптический прицел. Вот только весит она 60 фунтов, или 27 килограммов. Масса пули под стать – 168 граммов. Для сравнения, пули такого популярного снайперского калибра, как 7,62 миллиметра, не тяжелее 9 граммов. Отдача у Fat Mac просто огромная. Стрелять из него стоя может только очень сильный и крупный человек. Серийно эта винтовка не производилась и существует в трех экземплярах.