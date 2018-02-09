СБУ опровергла отправку к Саакашвили спецназовцев "Альфы"

СБУ опровергает информацию соратников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о его задержании спецназом "Альфа". Ранее об этом в Facebook написал соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Как сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, "информация не соответствует действительности".

Один из адвокатов политика сказал РИА Новости, что пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку едет на место.

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Генпрокуратура Украины может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Между тем, Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему соответствующего статуса.

Скандальный политик Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года.