В США девушка вырвала себе глаза у церкви

Жуткий инцидент произошел у одной из церквей в американском округе Андерсон, штат Южная Каролина. Неназванная 19-летняя девушка вырвала себе оба глаза, стоя на людном месте. Пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии, сообщает Fox News.

"Я находилась через дорогу от этой девушки, когда все случилось. Сначала я услышала жуткие крики. Потом увидела кровь. Я сразу поняла, что происходит что-то страшное", — рассказала жительница округа Андерсон Элизабет Хиотт.

Девушка держала выдавленный глаз в руке, кричала и демонстировала его прохожим.

"Не приближайтесь ко мне!", — выла пострадавшая.

Местные жители вызвали полицейских, которые сначала отказывались верить, что нечто подобное могло произойти на самом деле.

Тем удалось усадить пострадавшую в машину и отвезти ее в больницу.

Стражи порядка заявили, что девушка вырвала себе оба глаза.

Почему американка так поступила, неизвестно. Жители округа Андерсон говорят, что ранее видели пострадавшую в церкви, однако она появлялась там нерегулярно.