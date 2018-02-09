Макрон ответил согласием на предложение Путина приехать в Россию

Руководитель Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принял приглашение посетить РФ.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец, сообщает "Интерфакс".

Поездка главы Пятой республики будет приурочена к Международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге, который пройдет в мае 2018 года. На нем Франция будет почетным гостем.

В беседе с Макроном Путин обсудил торгово-экономическую и инвестиционную проблематику взаимоотношений между двумя странами и рассказал о своей недавней встрече с представителями крупного французского бизнеса.

В положительном ключе была отмечена работа российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Собеседники также коснулись важнейших политических проблем. В частности, Макрон высказал свою обеспокоенность возможными случаями применения хлора в Сирии против гражданского населения страны. Он отметил ухудшение гуманитарной ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в провинции Идлиб.

Как передает РИА Новости, по мнению Макрона необходимо как можно скорее запустить политический процесс под эгидой ООН по решению сирийского кризиса. Французский президент полагает, что мир в этой стране возможен только при наличии прямого диалога, на основе которого министры иностранных дел проведут совместную работу 27 февраля.

5 февраля в ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме химических атак в Сирии, представители США, Великобритании и Франции выступили с обвинениями в адрес официального Дамаска. В ответ постоянный представитель РФ Василий Небензя напомнил западным дипломатам о презумпции невиновности, упрекнув их в нежелании провести беспристрастное расследование нападений с использованием отравляющих веществ.