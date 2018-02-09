Американский телеканал показал Родченкова с измененной внешностью

Американский телеканал CBS показал в своей программе информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, который предстал перед камерами в новом обличии. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории пришел на канал без усов, с крашеными волосами и видоизмененными губами.

Григорий Родченков стал гостем программы "60 минут" Скотта Пелли. Она должна выйти в ближайшее воскресенье, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее в прессе прошла информация о пластической операции, которую сделал информатор WADA, опасаясь преследования со стороны России. Если в программе CBS действительно появился Родченков, остается загадкой, зачем ему понадобилось демонстрировать американским телезрителям свое измененное лицо.