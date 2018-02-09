Али Ферузу все же разрешили покинуть Россию

Басманный суд Москвы разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, выехать в "третью страну", сообщает "Интерфакс". Постановление от 21 ноября об административном выдворении Феруза в Узбекистан приостановлено до рассмотрения его жалобы.

Журналист будет пребывать в Центре временного содержания для иностранных граждан по Москве. Он может его покинуть на основании письменного ходатайства и при наличии проездных документов.

Как сообщил адвокат журналиста, Али Феруз может уже на следующей неделе уехать в Германию, у него уже есть билеты на 15 февраля.