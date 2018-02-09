"Аэрофлот" берет под контроль ручную кладь пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 февраля 2018 года ужесточает контроль за ручной кладью своих пассажиров. При этом "Аэрофлот" не меняет нормы провоза, а просто усиливает контроль за их соблюдением, отмечает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Норма остается прежней. Но теперь за выполнением требований норм будут следить тщательнее. "Аэрофлот" просто напоминает о необходимости соблюдения правил. Специальная система контроля провоза ручной клади вводится авиакомпанией из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне самолета, когда все свободные места оказываются заняты вещами вошедших первыми в салон пассажиров.

"Аэрофлот" добавляет, пассажир обязан при регистрации на рейс предъявить весь багаж и ручную кладь, а также вещи, которые перевозятся без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. Перечень всех этих вещей, а также нормы провоза багажа и ручной клади можно прочесть на сайте "Аэрофлота" или в Центре информации и бронирования.

"Как это будет организовано – надо еще посмотреть, — говорит исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. – Другие авиакомпании используют стойки-калибраторы. Если предмет уменьшается в их габариты, то значит, его можно брать в ручную кладь".

Если же по каким-либо параметрам ручная кладь не будет соответствовать нормам, то пассажиру придется сдать ее в багаж. При этом при превышении бесплатной нормы провоза багажа придется доплатить. Норма бесплатного провоза багажа экономклассом в авиакомпании по-прежнему составляет одно место весом не более 23 килограммов. За перевоз придется доплатить. При отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со статьей 107 Воздушного кодекса России "Аэрофлот" может отказать пассажиру в перевозке, подчеркнули в компании.

"Во главе всего стоят два фактора, — комментирует предупреждение "Аэрофлота" Олег Пантелеев. – Это безопасность и экономика. И если с безопасностью все понятно, то экономика – многофункциональное измерение. Сюда входит удовлетворенность пассажирами качеством оказанных услуг, а следовательно повторное ими пользование".

Упорядочивание соблюдения правил провоза ручной клади ускоряет рассадку пассажиров, а следовательно, время стоянки самолетов в аэропортах. Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов, подчеркивает "Аэрофлот". Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. А это сказывается на уровне комфорта пассажиров в салоне и безопасность полетов.

Олег Пантелеев дал простые рекомендации пассажирам в связи с предупреждением "Аэрофлота". Они просты: заранее изучать нормы провоза ручной клади на сайте "Аэрофлота", взвешивать свой багаж на бесплатных весах в аэропорту, а также не брать лишнего в дорогу.