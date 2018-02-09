Испания выдала США еще одного российского программиста

Испания выдала США российского программиста Станислава Лисова. Как сообщил журналистам адвокат гражданина РФ Олег Губарев, это произошло еще 19 января: все возможное для защиты интересов россиянина сделали сотрудники российского посольства в Испании, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам адвоката, испанские власти "не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции". "Жалобы на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека остались без внимания, — цитирует Губарева ТАСС. — Все это заставляет нас думать о какой-то иной мотивации принятого решения".

Адвокаты уже порекомендовали родственникам Станислава Лисова продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека.

Россиянин Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны 13 января 2017 года по запросу Вашингтона. Американцы обвинили его в использовании "банковского трояна" NeverQuest.