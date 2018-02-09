Небензя не применяет право вето "своим хотением"

"Я сам своим хотением право вето применить не могу", — заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он добавил, что российское право вето не применяется в сердцах, это очень серьезное решение.

Оно требует доклада президенту России, пояснил российский постпред в Организации Объединенных Наций в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы очень ответственно относимся к этому инструменту, который является отнюдь не привилегией, как многие полагают", — добавил Небензя.

Право вето является механизмом поддержания баланса интересов в мире, напомнил российский дипломат. Им обладают пять государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Именно они несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности.

"Если вы думаете, что я применяю право вето в сердцах, то вы ошибаетесь", — акцентировал российский постоянный представитель в ООН.

Кроме того, в интервью телеканалу "Россия 24" Василий Небензя отметил, что тема применения химоружия в Сирии возникает каждый раз, когда намечается какой-либо прогресс в урегулировании сирийского кризиса. По его мнению, химоружие — это только один элемент сирийского кризиса.

"Мы видим такую странную закономерность — странную, но нам вполне понятную: как только намечается какой-то прогресс в области политического урегулирования в Сирии, сразу же обостряется тема применения химического оружия и гуманитарной ситуации в Сирии, — подчеркнул Василий Небензя. — Мы очевидно связываем то, что сейчас происходит вокруг этого, с успехом проведения конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который, действительно, придал колоссальный импульс женевскому процессу и осуществлению резолюции СБ ООН №2254, за которую так радеют наши партнеры".

Конгресс сирийского национального диалога прошел 30 января в Сочи. Его главный итог создание конституционной комиссии, которая будет работать над новым основным законом Сирии в Женеве.

Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте. Якобы там, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. По крайней мере, видео чего-то подобного предоставили "Белые каски", которых уже неоднократно ловили на фабрикации видеофальшивок.

После этого Госдепартамент США 6 февраля обвинил Россию в том, что она "прикрывает" сирийские власти от ответственности за атаки с применением химического оружия. В Минобороны России в ответ заявили, что попытки Вашингтона обвинить власти Сирии в использовании химоружия основаны на слухах из соцсетей и свидетельств боевиков. При этом, подчеркнули в Москве, они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии обвинения со стороны США назвал безосновательными. Дамаск решительно осудил такие заявления.