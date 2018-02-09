Тарантино извинился перед жертвой Романа Полански

Американский режиссер Квентин Тарантино извинился перед Самантой Геймер, которую изнасиловал Роман Полански, когда ей было 13 лет. В одном из интервью 2003 года автор "Криминального чтива" высказался в защиту режиссера, отметив, что связь школьницы и взрослого мужчины произошла по обоюдному согласию, сообщает LA Times.

Сейчас же, спустя 15 лет после того заявления, Тарантино признал, что был неправ. Это произошло после того, как Геймер в недавнем интервью отметила, что режиссеру неплохо было бы извиниться.

"Я уверена, он понимает, что те слова были необдуманными", — заявила Геймер.

Спустя несколько дней Тарантино принес женщине публичные извинения, а также позвонил ей, чтобы попросить прощения. Режиссер признал, что 15 лет назад он неосознанно выступил "адвокатом дьявола", чтобы казаться эпатажным.

"Роман Полански изнасиловал Саманту Геймер. Я сморозил чушь и не подумал о ее чувствах. Мне очень жаль", — отметил кинорежиссер.

Ранее сообщалось, что по вине Тарантино Ума Турман едва не погибла во время съемок "Убить Билла".