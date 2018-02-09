ВСУ наращивают силы: Киев подозревают в подготовке наступления

Украинские силовики наращивают силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе и могут перейти в наступление.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, военнослужащие ВСУ наращивают свои силы вдоль линии соприкосновения. Разведка установила, что личный состав 54-й бригады противника в районе населённого пункта Луганское роет окопы и траншеи.

Подвозятся материальные средства и на позиции украинской армии в районе населенного пункта Золотое.

По мнению Филипоненко, данные мероприятия свидетельствуют о желании официального Киева решить проблему Донбасса исключительно силовым путем.