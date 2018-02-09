В Ярославле водитель переехал упавшую на переходе женщину

Трагический инцидент произошел на одном из перекрестков Ярославля. Женщина в возрасте 45 лет упала, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Она не смогла самостоятельно подняться, а прохожие не предложили помощь. В конце концов ее переехал автомобиль. Все случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения.

ЧП произошло около 09:00 в среду, 7 февраля, на пересечении улиц Орджоникидзе и Машиностроителей в Ярославле.

На видео видно, как люди проходят мимо попавшей в затруднительное положение женщины. А затем прямо по ней проезжает машина, которая даже не притормаживает. После этого на пострадавшую обратили внимание и помогли ей подняться на ноги.

Госавтоинспекция ищет свидетелей произошедшего, проводится проверка. Информация о травмах, полученных женщиной не распространяется.