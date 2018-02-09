Утвержден список баз команд, участвующих в чемпионате мира по футболу

Международная федерация футбола утвердила список тренировочных баз, на которых участники чемпионата мира 2018 года будут готовиться к турниру. Ранее команды, отобравшиеся на мировое первенство, имели возможность выбрать себе место дислокации в городах России.

Ряд сборных выбрали Москву и Подмосковье: Португалия — УТЦ "Сатурн" в Кратово, Германия — база ЦСКА в Ватутинках, Аргентина — ГУОР "Бронницы", Бельгия — спорткомплекс "Гучково" в Дедовске, Франция — в Истре, Мексика — база "Новогорск-Динамо", Тунис — стадион "Строитель" в Селятино, Иран — база "Локомотива" в Баковке, Перу — "Арена-Химки" в Химках, сообщает ТАСС.

Бразильцы станут тренироваться в Сочи ("Юг Спорт"), швейцарцы — в Тольятти ("Торпедо"), уругвайцы — в Нижнем Новгороде (спортивный центр "Борский"), египтяне — в Грозном ("Ахмат-Арена"), сербы — в Калининграде ("Балтия"), австралийцы и японцы — в Казани (база ХК "Ак Барс" и база ФК "Рубин"), испанцы — в Краснодаре (академия ФК "Краснодар"), колумбийцы — в деревне Медведково в Татарстане (стадион "Свияга"), поляки — в Сочи (стадион "Спутник-Спорт"), датчане — в Анапе (стадион "Понтос"), хорваты — в Рощино ("Лесная Рапсодия", Ленинградская область), панамцы — в Саранске (Центр олимпийской подготовки), марокканцы — в Воронеже (стадион "Чайка"), нигерийцы — в Ессентуках ("Ессентуки Арена"), сенегальцы — в Калуге ("Спутник"). Исландцы и шведы будут базироваться в Геленджике (стадион "Олимп" и стадион "Спартак"). Сборная Англии будет тренироваться в Зеленогорске ("Спартак"), а жить в Репино (Ленинградская область). Сборные Южной Кореи (стадион "Спартак"), Саудовской Аравии (база ФК "Зенит"), Коста-Рики (стадион "Олимпиец") отправятся в Санкт-Петербург.

Что касается российской сборной, то она будет готовиться к турниру в УТЦ "Новогорск". Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.