Александр Серов назвал Афину идиоткой, дочь сволочью, но на тест ДНК согласился

Бурным и страстным оказался выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", в которой певец Александр Серов встретился с поэтессой Валентиной Аришиной. Она утверждает, что 30 лет назад у них с Серовым был роман, и она родила от певца дочь Алису.

Валентина, которая уже девять лет живет на Канарах, специально прилетела в Россию, чтобы принять участие в программе Андрея Малахова. Сам Серов некоторое время назад признал, что у него в Америке есть внебрачная дочь. Однако он отрицает, что с ее матерью был у него страстный роман.

Валентина на него не в обиде – она понимала, на что шла, когда рожала от любимого человека, у которого было и по сей день остается столько поклонниц. Более того: сейчас Мишель (дочь Серова и его бывшей супруги Елены) и предполагаемая внебрачная дочь певца Алиса даже подружились.

Но действительно ли Серов – ее отец? Это покажет тест ДНК. При этом во время программы произошло сразу несколько неприятных инцидентов, связанных с его бывшими женщинами.

Через 20 лет разлуки в студии программы "Прямой эфир" Александр Серов на просьбы из зала поцеловать руку Валентине ответил, что достаточно и букета, а целовать руки "не по статусу популярного артиста".

У гостей в студии вызвали возмущение и откровения, которыми на днях поделилась в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" бывшая жена Серова Елена. Она, в частности, рассказала, что терпела многочисленные измены мужа, но решилась уйти после того, как он избил ее на глазах у любовницы.

Певица Ирина Салтыкова, узнав об этом, отказалась выступать в защиту Серова, а женщины, которые изначально были на сторонне матери Алисы, и вовсе получили в свой адрес оскорбления от него.

Так, певицу Афину, выступившую в защиту Валентины, он назвал "идиоткой", а узнав о том, что дочь Мишель в его конфликте с Еленой поддержала мать, пробормотал: "Сволочь".

Что ответил Серов на обвинения в избиении бывшей жены Елены, был ли у него страстный роман 30 лет назад с Валентиной, что его связывало с Ириной Алферовой, и о тесте ДНК, который должен показать: является ли певец отцом 29-летней Алисы Аришиной из Лос-Анджелеса, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".