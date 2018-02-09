Саакашвили заявил, что его хотели похитить из гостиницы и отдать Грузии

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его хотели похитить из гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv (в центре Киева) неизвестные вооруженные лица. По его информации, группа автоматчиков зашли в фойе, сказали, что "идут захватывать Саакашвили".

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Саакашвили, охрана гостиницы попросила предъявить автоматчиков документы, а после того, как их не оказалось, удалиться из гостиницы.

Грузинский политик убежден, что это задержание было инициировано президентом Украины Петром Порошенко.

Между тем, по информации РИА Новости, которое ссылается на зашиту бывшего президента Грузии, политик находится на Украине легально, оснований для его выдворения нет.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, в частности, подчеркнул: "Мы подали кассационную жалобу, а это, согласно законодательству, является официальным основанием продлить справку о нахождении Саакашвили под защитой".