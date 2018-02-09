Связанный поросенок сбежал из машины хозяина

Трюк в духе Дэвида Копперфильда удалось выполнить свободолюбивому поросенку во Вьетнаме — животное со спутанными ногами на ходу выбралось из багажника легкового автомобиля и почти освободилось от мешка, в котором его переносили, но в полной мере свободой насладиться не успело.

Следовавший за легковушкой водитель фургона заприметил поползновения представителя семейства парнокопытных и включил запись на телефоне. По его словам, поросенок очень забавно пытался выбраться из мешка и в конечном счете добился своего. Впрочем, далеко уйти ему не удалось, даже несмотря на то, что хозяин не заметил потери — еще один водитель успел перехватить беглеца. О дальнейшей судьбе пойманного Пятачка остается только догадываться.