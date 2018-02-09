Взрыв в Петербурге: пострадавшие получили ожоги не менее 70 процентов тела

Пострадавшие при взрыве газового баллона в жилом доме Петербурга двое рабочих госпитализированы с 70 и 80-процентными ожогами тела.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС (ВЦЭРМ).

В результате ЧП пострадали три человека, двое из них были доставлены во ВЦЭРМ, еще один госпитализирован в Военно-медицинскую академию.

Собеседник агентства подчеркнул, что состояние двое пациентов, доставленных в ВЦЭРМ с ожоговой травмой, с баротравмой и ожогами дыхательных путей, оценивается врачами как тяжелое.

После проведения первичной хирургической обработки, пострадавшим в отделении реанимации и интенсивной терапии проводят необходимые противошоковые мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что на окраине Санкт-Петербурге произошел взрыв газового баллона в доме № 10, на улице Репищева.