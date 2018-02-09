Устроители теракта на Лондонском мосту были под стероидами

В ходе досрочного слушания по делу о теракте на Лондонском мосту, который произошел 3 июня 2017 года, выяснилось, что преступники, давившие прохожих на белом фургоне, были под стероидами. В крови каждого из трех фигурантов дела обнаружили субстанция под названием DHEA, сообщает The Telegraph.

27-летний Харам Батт, 22-летний Юсеф Загба и 30-летний Рашид Редуэйн задавили восемь человек в центре британской столицы, а затем направились на располагавшийся неподалеку рынок Borough Market, где порезали керамическими ножами нескольких прохожих.

Преступники были застрелены полицейскими.

По этому делу опросили более 1,8 тысячи свидетелей. Обстоятельства трагедии следствие выясняет до сих пор.