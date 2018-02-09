В Мексике произошло сильное землетрясение

В мексиканском штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 5,9. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу, эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от города Сиуатлан, на глубине 16 километров. К месту ЧП направляются отряды спасателей и скорая помощь.