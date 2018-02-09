Взрывом в питерской многоэтажке повредило проезжавшие мимо машины

Взрыв в заселяемом доме в Санкт-Петербурге повредил проезжавшие мимо и припаркованные автомобили. Пострадали три человека, они сильно обгорели. Пострадавших вынесли из подъезда практически без одежды.

Улица Репищева, на которой стоит дом, перекрыта в одну сторону, сообщает ТАСС. Обломки и вылетевшие на дорогу стройматериалы побили машины и поцарапали автомобили. В припаркованных машинах выбиты стекла. В доме также выбило много стекол, на машины вылетели и рамы.

Пожарные приехали через 2-3 минуты после взрыва. После взрыва поднялся черный дым, из новостройки выпала часть стены. Стены повреждены в обоих фасадов здания, разрушено десять квартир и упал лифт. Построенный в 2016 году дом был уже заселен на три четверти.

Недавно построенный компанией "Прагма" дом 10 находится в районе на окраине Петербурга, который активно заселяется. В доме на улице Репищева взорвался газовый баллон при установке натяжных потолков.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия. Назначено проведение экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После взрыва в Петербурге возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

5 февраля похожий случай произошел в Москве. Взрыв прогремел на двадцатом этаже жилого комплекса "Бутово-парк" . Там шел ремонт, и рабочие нарушили технику безопасности при установке натяжных потолков. Пострадали четыре человека.