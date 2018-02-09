Большой десантный корабль "Иван Грен" отдадут флоту в ближайшие месяцы

Российский флот должен получить большой десантный корабль "Иван Грен" в конце весны этого года. Передачу "ждут с минуты на минуту, главное – закончить все мероприятия", заявил агентству ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

БДК проекта 11711 "Иван Грен" сошел со стапелей прибалтийского завода "Янтарь" в 2012 году, однако до сих пор находится на испытаниях. Всего ВМС России заказали два корабля. Когда будет спущен на воду второй, "Петр Моргунов", пока не известно. Его корпус собран полностью, идет установка бортового оборудования.

Большие десантные корабли проекта 11711 способны перевозить до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП. Водоизмещение судна – 6600 тонн, максимальная скорость – 18 узлов, или 33 километра в час. А если идти в режиме экономии, это около 16 узлов, то топлива кораблю хватит на более чем 6 тысяч километров.

Вооружение у этих десантных кораблей скромное. Все-таки их главная задача – перевозка солдат и техники. Однако, оборонительные орудия на БДК есть. На корме расположена пара 6-ствольных 30-миллиметровых пушек АК-630М.

А на носу установлена артиллерийская установка "Дуэт". Тульские оружейники смогли разместить в одной башне сразу две 6-ствольных скорострельных пушки. Вместе они выдают до 8 тысяч снарядов в минуту, а в усиленном режиме – до 10 тысяч. Орудие способно не только надежно защитить БДК от противокорабельных ракет или вражеской авиации, но и поддержать огнем высадку десанта.