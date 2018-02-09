Теннисист Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира в Монпелье

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в четвертьфинальном матче бельгийцу Давиду Гоффену, являющемуся первой ракеткой турнира, в двух партиях со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Гоффен в полуфинале турнира в Монпелье встретится с победителем четвертьфинальной игры между боснийцем Дамиром Джумхуром и французом Ришаром Гаске.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев продолжает борьбу на турнире. За выход в 1/2 финала он сразится с Жо-Вильфридом Цонгой, представляющим Францию. Матч начнется 9 февраля в 21:00 по московскому времени.