CAS объяснил недопуск россиян на Игры "подтвержденной государственной допинг-схемой"

Спортивный арбитражный суд представил общественности мотивировочную часть решений по 47 спортсменам и тренерам из России, которые не получили приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхане. CAS оправдал действия МОК "подтвержденной государственной допинг-схемой".

"Скорее, это можно назвать решением о праве на получение допуска. Обеспечивая процедуру, благодаря которой спортсмены и вспомогательный персонал могли получить шанс выступить на Олимпиаде, МОК не лишил заявителей любого права на участие в Играх", — цитирует текст решения CAS РИА Новости.

Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда пришла к выводу, что данная процедура Международного олимпийского комитета стала логичным ответом на "подтвержденную государственную допинг-схему".

В опубликованном документе также цитируется выдержка из Олимпийской хартии: "Любая заявка должна быть одобрена МОК, который может по своему усмотрению отказать заявителю без предоставления оснований. Никому не гарантировано право участвовать в Олимпийских играх".

Напомним, что ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане отклонила иски 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК для участия в Олимпийских играх в Южной Корее.