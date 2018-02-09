Павленский остался под арестом еще на четыре месяца

Французский суд продлил арест российского художника-акциониста Петра Павленского еще на четыре месяца.

Как передает ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на адвоката Павленского Доминик Байротер-Минкову.

По ее словам, судебные слушания проходили при закрытых от прессы дверях и в знак протеста против "отсутствия уважения к прозрачности" разбирательства Павленский объявил о голодовке.

Гражданская жена художника, которая была арестована вместе с мужем в октябре 2017 года за поджог здания филиала банка в Париже, была освобождена из-под стражи в январе 2018-го.

Скандально известный в России акционист, прославившийся рядом сомнительных акций — в виде прибивании собственной мошонки к брусчатке Красной площади или зашивания рта, в мае 2017 года получил во Франции политическое убежище.

Покинуть РФ Павленского вынудило обвинение в избиении актера "Театра.doc", а также в сексуальном насилии в отношении актрисы того же театра.