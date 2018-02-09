Россия не готова на безвиз с Турцией

К безвизу с Турцией Москва пока не готова. И этому есть весомые причины, отметил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. Он отметил, что турецкая стороны в одностороннем порядке практикует послабления визового режима для российских туристов для поощрения их притока на турецкие курорты.

"Думается, они за это должны быть благодарны турецким властям", — цитирует после ТАСС.

В Москве готовы обсуждать с турецкими коллегами возможности пойти навстречу по целому ряду направлений. Среди них, например, упрощение по въезду в Россию обладателей служебных паспортов. Консульско-визовые вопросы постоянно в повестке российско-турецких контактов на всех уровнях, добавил российский дипломат.

В 2010 году было подписано соглашение, по которому граждане двух стран могли въезжать в Россию и Турцию на срок до 30 дней без визы. Действие безвизового режима с Анкарой Москва приостановила с 1 января 2016 года после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F16 сбил российский бомбардировщик Су-24 в Сирии у турецкой границы.

А с 15 апреля 2016 года уже Анкара ввела визовый режим для въезжающих в Турцию по служебному паспорту россиян. Интересно, что обладатели дипломатического и общегражданского паспортов по-прежнему могли посещать Турцию без виз. После этого Россия ввела зеркальные меры.

Тогда Анкара с 1 июня 2016 года расширила визовый режим на профессиональных водителей и сопровождающих их лиц при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок в Турцию. Впрочем, уже в октябре 2016 года турецкая сторона подняла вопрос об отмене всех введенных ранее визовых ограничений.

Но после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова Москва 19 декабря 2016 года заморозила переговоры по визам на неопределенный срок.