Хантсман пожаловался на нехватку солнечного света в Москве

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что ему очень нравится Москва, но здесь ему не хватает солнца и возможности одному прогуляться по городу.

Как передает РИА Новости, американский дипломат отметил, что ему хорошо в Москве и чем больше он узнает этот город, тем больше столица РФ нравится ему и его семье.

Вместе с тем он посетовал на то, что ему не хватает яркого солнца, и он скучает по прекрасным горным видам в штате Юта.

При этом Хантсман подчеркнул, что работа в России является для него важным опытом и ему важно общение с россиянами, которые знакомят его с культурой, достопримечательностями и историей страны.

В январе посол принял участие в празднике Крещения Господня в России. Он посетил Новоиерусалимский монастырь и окунулся в иордань.