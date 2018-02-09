Карты сдаются по новой: Путин предупредил бизнес о смене ландшафта мировой экономики

Никакого отношения ни к Украине, ни к Крыму экономические санкции в отношении России не имеют. Об этом Владимир Путин заявил на съезде РСПП. Санкции имеют отношение к конкуренции. В данном случае нечестной. Но карты сейчас сдаются по новой, предупредил президент. Появляются новые рынки и новые лидеры. И российскому бизнесу важно не упустить момент. В ответ предприниматели попросили больше им доверять.

Выступление президента на съезде РСПП стало уже традицией. Владимир Путин начал с последних решений, направленных на поддержку и развитие российского бизнеса. Глава государства напомнил, что сегодня Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающих продление амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года.

"Не буду скрывать, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении. Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно вбелую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места", — подчеркнул Путин.

Совсем недавно Путин встречался с представителями крупного французского бизнеса. На встрече обсуждали развитие взаимных деловых связей. Европейцы хотят работать на российском рынке и с российским бизнесом. На общим интересам все больше мешает режим санкций.

"Это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам. Должен сказать, что общаясь с вашими коллегами из других стран, я вижу, что они эту точку зрения разделяют, — продолжил президент России. — Политика ограничений, как вы знаете, она велась очень давно, всегда, по сути дела. Поправка Джексона-Вэника была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день, а, по-моему, в этот же день принят был так называемый закон Магнитского. Просто без всяких оснований. Это еще было задолго до всяких событий там на Украине, в Крыму. Просто потому, что вот так хотят с нами работать".

Новые технологии, напомнил президент, серьезно меняют ландшафт мировой экономики.

"Если так, можно сказать, сегодня карты сдаются по новой, будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры, и, естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться, — предупредил бизнес Путин. — В такой ситуации с конкурентами в том числе, в глобальной бизнес-среде, конечно, надо, прямо сказать, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления и любые формы конкурентной борьбы. Очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу. Но, все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет вверх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении".

Лидеры РСПП заявили о готовности совместной реализации властью и бизнесом стратегии на предстоящий среднесрочный период.

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей проходил в рамках недели российского бизнеса. В ходе работы съезда обсуждались вопросы снижения административных барьеров, оптимизации государственного контроля и развития конкурентной среды. Избыточное количество контрольно-надзорных процедур — одна из наиболее ощутимых проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.

"Мы ведь не против надзора и контроля, потому что должны быть защищены общественные интересы, безопасность граждан. Но когда приходится создавать целые подразделения для общения с контролерами, когда не успели закрыть двери за одними, а открывать надо перед другими контролерами, — работать некогда. И результат — существенная часть российской экономики находится в тени. Нам нужно все это выводить на свет божий", — подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Одна из обсуждаемых на съезде тем — либерализация валютного регулирования.

"Вы знаете, наше решение по упрощению регистрации, упрощению валютного законодательства, мы сейчас будем говорить об отмене реализации валютной выручки. Все это направлено на то, чтобы бизнес возвращался. Уверен, что развитие бизнеса в России будет успешнее, чем на Западе", — считает министр финансов России Антон Силуанов.

В кулуарах съезда говорят о том, что волнует российский бизнес. Нефтяники — о проектах в новом мировом климате: деловом и природном.

"Компания "Газпром нефть" доказала, что, в принципе, может работать в условиях любого климата. И даже в условиях Арктики, как вы знаете, мы успешно реализуем три проекта очень сложных, крупных проекта. Но если серьезно, то я считаю, что климат вполне комфортный для работы. И подтверждением этому является, в том числе, и результаты работы нашей компании", — рассказывает председатель правления, гендиректор "Газпром нефть" Александр Дюков.

Основной владелец Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин решил привлечь внимание президента, рассказав ему старый советский анекдот, высмеивающий некомпетентность принимаемых решений.

"Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: "Вы знаете, у нас проблема. Посевная на носу, а кузнец запил. Надо чего-то делать. Ну, какие есть предложения?" Поднимается самый продвинутый и говорит: "Давайте его отправим на лечение". Он говорит: "Какое лечение, посевная на носу, кто будет ремонтировать, один кузнец, все, пропали, других же нет. Какие еще предложения?" Кто-то говорит: "Давайте его лишим премии квартальной". Он говорит: "Трое детей, он сейчас просто пойдет в соседний колхоз и все, мы его тоже потеряли. Один же человек, давайте чего-нибудь получше". Кто-то говорит: "Давайте ему морду набьем". "Ребята, вы чего? 40 лет мужику, бить морду, он просто развернется и бросит всю работу, так же тоже нельзя". Тянется рука, говорит: "А давайте его изнасилуем". Председатель разводит руками: "Вы чего, с ума посходили, что за предложение?" Тянется вторая рука, говорит: "А давайте изнасилуем тракториста". Он говорит: "Причем здесь тракторист?" "А у нас их двое". Вот мы иногда таким образом принимаем решения. Я сейчас расскажу конкретный пример из нашей практики", — рассказал Путину председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы! Куда вас тянет, ну куда?" – спросил Лисина Путин.

"Да не успел дойти. Все знали прекрасно, строим трубопроводы. Понятная тема, стратегический вопрос, строим трубопроводы. Ну, понятно, по-моему, абсолютно все мы представляем, что это количество нефти, которое идет в трубопроводы, конечно, попадет в РЖД. Понятно, ничего страшного, цистерны стоят, это не так страшно по большому счету, никто сильно не теряет. Теперь одновременно президиум Госсовета, Владимир Владимирович, с вашим участием принимает решение о том, что необходимо развивать водные пути и создавать альтернативу в сезон перевозки транспорта железнодорожного речным. Уважаемый Минпром в лице Мантурова финансирует ставку рефинансирования для строительства судов. Вы принимаете решение развязывать узкий узел Городецкого узла. 180 миллиардов рублей для того, чтобы расширить движение по этой магистрали. То есть, соответственно, река экологически чистая, в сезон это вполне нормальное явление. Но что дальше? Дальше построили больше ста судов на наших верфях, в том числе 60 наливных. И лизинговые компании, банки, все, соответственно, поучаствовали, потому что идет нормальный процесс поддержки государства. И тут одновременно в прошлом году у нас уважаемое РЖД дает скидку именно в этот сезон именно на отправление речного транспорта. 25% от перевозки продуктов. Отобрали миллион тонн у Речного флота. Соответственно, что дальше с инвестиционными проектами? 2 миллиарда рублей, извините, долларов отобрали у Речного флота. РЖД получили 600 миллионов рублей прибыли. Вроде бы надо подумать, что делаем дальше. Ничего подобного. В этом году предлагается еще 37% сделать скидку. Дальше, соответственно, кто суда-то будет строить? Зачем мы инвестировали во всю эту тематику? Сначала мы положим судоходство речное, а потом положим опять судоверфи. Ну, подождите, но это ж кузнец номер два!" – воззвал Лисин.

"Тракториста только не трогай, ладно? – призвал Лисина Путин. — Вот то, о чем Володя сказал, это же легко решить. Но надо было заключить соглашение с правительством при строительстве судов. Значит, в Минэкономразвитии должен быть такой механизм на время окупаемости этих вложений. Значит нужно было держать тариф. Представители правительства в РЖД должны были об этом сказать. И им все остальное примерно то же самое, разные механизмы должны быть созданы. Очень жаль, что мы до сих пор таких элементарных вещей, которые в целом на поверхности лежат, мы их не сформулировали. Это нужно обязательно сделать. Что касается в целом наших намерений на ближайшее время, я думаю, что и правительство в целом, Минэкономразвития, Минфин, Центральный банк еще поработают как следует с объединениями, с отдельными крупными предприятиями, с объединениями среднего, малого бизнеса. У нас, уверяю вас, настрой очень серьезный, решительный на то, чтобы все, я уже говорил об этом как-то публично, чтобы все, что мешает нам двигаться вперед, было зачищено".

Банкиры и финансисты говорили о снижении инфляции, инвестициях и отношениях с международными партнерами.

"Если бы понимали, что дальше отношения не будут ухудшаться, будет поиск улучшения отношений, то люди существенно сейчас стимулировали бы инвестиции. Я также сегодня услышал от президента, что он надеется на то, что будут предприняты шаги взаимные по улучшению отношений наших с Западом", — поделился председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Путин подчеркнул настрой создать условия для увеличений эффективности национальной экономики.

"Разумеется мы понимаем, что самое главное, чтобы она была стабильной. Но мы постараемся ее сделать не только стабильной, мы постараемся ее сделать еще и эффективной с точки зрения работы бизнеса, — заявил Путин. — Правда, и я думаю, что это все понятно, извините, государство должно при любом варианте обеспечить выполнение своих социальных обязательств. Но все-таки приоритетом на ближайшее время мы будем исходить из того, что приоритетом является опережающее развитие экономики".

Сегодня же Путин встретился с членами бюро РСПП в закрытом режиме. На встрече, как рассказал глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, одной из ключевых тем стало обсуждение механизма, который поможет бизнесменам, имевшим в прошлом проблемы с законодательствам, выйти из тени. Поручение проработать с бизнесом такой механизм получили члены кабинета министров.