Самый богатый губернатор получил 13 лет строгого режима

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин приговорен к 13 годам строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей. Внушительные сроки получили и посредники, через которых он прокручивал коррупционные схемы и собирал с предпринимателей дань, за право работать в регионе.

Когда в зал войдет судья, и секретарь попросит всех встать, Александр Хорошавин лишь повернется к ним спиной. Он и так все это время стоял, шепотом переговариваясь с адвокатом. Бывший сахалинский губернатор отстраненно слушает приговор. С первых слов судьи понятно — виновен.

"Признать Хорошавина виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей 290...", — зачитывает судья приговор.

Статья 290-я — это получение взятки. Как установило следствие, Хорошавин и его приближенные занимались этим постоянно. Бывший губернатор организовал преступную группу, которая вынуждала предпринимателей острова им платить.

"В одном случае предприниматель был поставлен в кабальные условия, так как с него потребовали взятку для получения законной субсидии", — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Больше пяти миллионов долларов Хорошавин, как уже доказано в суде, получил в качестве взятки при заключении контракта на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ. Всего за шесть лет экс-глава региона собрал с бизнесменов больше полумиллиарда рублей.

"Я полагаю, что у меня остались определенные обязательства, которые я должен исполнить. Остался долг, который я должен отдать", — заявил Хорошавин.

Он свою вину, конечно, отрицал. Утверждал на суде, что никого из заявленных свидетелей обвинение лично не знает. Впрочем, для этого у него и были соратники: советник Андрей Икрамов, заместитель Сергей Карепкин, министра сельского хозяйства Николай Борисов. Они и сегодня рядом с ним на скамье подсудимых.

"Все предприниматели, допрошенные в судебном заседании, как один заявили, что были вынуждены платить губернатору, поскольку их компании, в которых работают сотни тысяч сотрудников, просто разорились бы", — говорит Денис Штундер, старший прокурор управления государственных обвинителей Генеральной прокуратуры РФ.

По указанию Хорошавина, деньги перечислялись на счета компаний в оффшорах, зачислялись на банковские карты и обменивались на иностранную валюту.

Вот откуда несметные богатства, которыми удивил в марте 2015 года арестованный губернатор. Четыре квартиры в столичном регионе — это 240 миллионов, шесть автомобилей, в том числе "Мерседес", два "Бентли", пара "Лексусов". Весь автопарк потянет еще на 40 миллионов. Драгоценности. Крупная сумма наличных в рублях и в иностранной валюте — на семьсот миллионов. Не зря в 2009-м его назвали самым богатым губернатором России.

Находясь под арестом, он очень переживал, что имущество — конфисковано. Хотя зачем ему в СИЗО, а теперь в колонии строго режима, такая роскошь? Не положено. Приговором суда он еще десять лет — ведь почти три уже отсидел — проведет на казенных харчах.