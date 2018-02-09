Пхенчхан: первые взлеты, падения и надежды

"Северная Корея подобралась к США с тыла и приблизилась на расстояние вытянутой руки", — так репортеры британской Daily Mail подписывают удивившие многих, кадры с трибун олимпийской арены. Между вице-президентом США Пенсом и сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына — ни ядерных угроз, ни оскорбляющих Пхеньян твитов Трампа. И все же тылы американской политики организаторы решили прикрыть немецким спокойствием: президент ФРГ Штайнмайер с супругой, похоже, так и не прочувствовали накал момента, разрядить который легкой ухмылкой смогла лишь сама гостья. Сдерживать мимику, по крайней мере, в ближайшие месяцы, придется и Григорию Родченкову — его "новое лицо" показали по американскому TV, а сам информатор WADA рассказал что "боится пули", и поэтому ходит на интервью в бронежилете. Впрочем, вопреки всем его стараниям, наши атлеты начали побеждать еще до открытия Игр.

Под музыку Рахманинова на льду — восходящие звезды: Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сложнейшая программа — и все блестяще, настолько, что бьют свой собственный рекорд, оставляя позади мировых чемпионов канадцев, а так же пару из Германии. И это притом, что еще накануне Женя упала на тренировке. На интервью оба сдержаны настолько, будто еще и не выходили на лед.

"Сразу после того, как музыка закончилась, мы знали, что сделали свою работу очень хорошо и качественно, — говорит член олимпийской команды России по фигурному катанию Владимир Морозов. — Все сделали чисто, принесли 10 очков своей стране, своей команде. Надеюсь, будем мотивировать свою команду сегодня на будущие старты".

"Очень порадовали, спасибо, — восклицает двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар. — Молодцы, прокат получился на все 300 процентов. Желаем такого же спокойствия в дальнейших стартах. Миша Коляда, конечно, разочаровал, ожидали немного большего от него, но опять же будем надеяться первый день принесет ему некие уроки".

Несмотря на падения фигуриста Михаила Коляды, наши фигуристы в командном зачете смогли подняться на третью позицию. За победу в каждом из видов команде присуждают 10 баллов. Суммируются очки в конце турнира, тогда и определяется победитель. Еще одна победа — керлинг. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли спортсменов из Китая. И это уже третья победа подряд. Обыграв норвежцев, финнов буквально поразили. Вот, что написал американский журналист Дэн Вэтцел, автор в том числе The New York Times: "Брызгалова похожа на героиню фильмов о Джеймсе Бонде, а Крушельницкий – на героев фильма "Форсаж". Русские просто смеются над всем миром, отправляя на соревнования спортсменов, которые выглядят как двойные агенты".

Впрочем, побед у нашей команды могло быть куда больше. Однако сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил иски 47 наших спортсменов. В итоге на олимпиаду не поедет ни Виктор Ан, 6-кратный олимпийский чемпион, ни Сергей Устюгов, ни биатлонист Антон Шипулин. Вот, что сказал нам легенда мирового биатлона Мартен Фуркад: "Извините, я не могу распространяться на эту тему. Да, я услышал об этом сегодня утром".

А вот партнер Фуркада по эстафете — знаменитый Кантен Фийон Майе — говорит: "Это несправедливость. Я не знаю, как еще это сказать. Но я считаю, Шипулин должен бежать на Олимпийских играх".

Даже организаторы лыжных гонок по какой-то причине включили в список под номером 9 нашу спортсменку Юлию Чекалеву. Да еще и с подписью "RUS", а не "ОАР" (как сейчас пишут всем нашим спортсменам, "олимпийский атлет из России"). И это притом, что Юлию Чекалеву МОК дисквалифицировал.

И, судя по настроению, с которым сегодня в Южную Корею прилетели наши фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, для этого у нас все шансы. Завтра только что приехавшим фигуристам предстоит ранний подъем. Первая тренировка у них заявлена в 7 утра. Учитывая здешние расстояния, вставать придется в 5. До первых стартов и у Евгении Медведевой, и у нашей спортивной пары Бобровой и Соловьева — считанные дни.