Пхенчхан: первые взлеты, падения и надежды

Тема:
Олимпиада-2018 2 часа назад
Пхенчхан: первые взлеты, падения и надеждыЧитайте нас в Telegram
"Северная Корея подобралась к США с тыла и приблизилась на расстояние вытянутой руки", — так репортеры британской Daily Mail подписывают удивившие многих, кадры с трибун олимпийской арены. Между вице-президентом США Пенсом и сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына — ни ядерных угроз, ни оскорбляющих Пхеньян твитов Трампа. И все же тылы американской политики организаторы решили прикрыть немецким спокойствием: президент ФРГ Штайнмайер с супругой, похоже, так и не прочувствовали накал момента, разрядить который легкой ухмылкой смогла лишь сама гостья. Сдерживать мимику, по крайней мере, в ближайшие месяцы, придется и Григорию Родченкову — его "новое лицо" показали по американскому TV, а сам информатор WADA рассказал что "боится пули", и поэтому ходит на интервью в бронежилете. Впрочем, вопреки всем его стараниям, наши атлеты начали побеждать еще до открытия Игр.
Под музыку Рахманинова на льду — восходящие звезды: Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Сложнейшая программа — и все блестяще, настолько, что бьют свой собственный рекорд, оставляя позади мировых чемпионов канадцев, а так же пару из Германии. И это притом, что еще накануне Женя упала на тренировке. На интервью оба сдержаны настолько, будто еще и не выходили на лед.
"Сразу после того, как музыка закончилась, мы знали, что сделали свою работу очень хорошо и качественно, — говорит член олимпийской команды России по фигурному катанию Владимир Морозов. — Все сделали чисто, принесли 10 очков своей стране, своей команде. Надеюсь, будем мотивировать свою команду сегодня на будущие старты".
"Очень порадовали, спасибо, — восклицает двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар. — Молодцы, прокат получился на все 300 процентов. Желаем такого же спокойствия в дальнейших стартах. Миша Коляда, конечно, разочаровал, ожидали немного большего от него, но опять же будем надеяться первый день принесет ему некие уроки".
Несмотря на падения фигуриста Михаила Коляды, наши фигуристы в командном зачете смогли подняться на третью позицию. За победу в каждом из видов команде присуждают 10 баллов. Суммируются очки в конце турнира, тогда и определяется победитель. Еще одна победа — керлинг. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли спортсменов из Китая. И это уже третья победа подряд. Обыграв норвежцев, финнов буквально поразили. Вот, что написал американский журналист Дэн Вэтцел, автор в том числе The New York Times: "Брызгалова похожа на героиню фильмов о Джеймсе Бонде, а Крушельницкий – на героев фильма "Форсаж". Русские просто смеются над всем миром, отправляя на соревнования спортсменов, которые выглядят как двойные агенты".
Впрочем, побед у нашей команды могло быть куда больше. Однако сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил иски 47 наших спортсменов. В итоге на олимпиаду не поедет ни Виктор Ан, 6-кратный олимпийский чемпион, ни Сергей Устюгов, ни биатлонист Антон Шипулин. Вот, что сказал нам легенда мирового биатлона Мартен Фуркад: "Извините, я не могу распространяться на эту тему. Да, я услышал об этом сегодня утром".
А вот партнер Фуркада по эстафете — знаменитый Кантен Фийон Майе — говорит: "Это несправедливость. Я не знаю, как еще это сказать. Но я считаю, Шипулин должен бежать на Олимпийских играх".
Даже организаторы лыжных гонок по какой-то причине включили в список под номером 9 нашу спортсменку Юлию Чекалеву. Да еще и с подписью "RUS", а не "ОАР" (как сейчас пишут всем нашим спортсменам, "олимпийский атлет из России"). И это притом, что Юлию Чекалеву МОК дисквалифицировал.
И, судя по настроению, с которым сегодня в Южную Корею прилетели наши фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, для этого у нас все шансы. Завтра только что приехавшим фигуристам предстоит ранний подъем. Первая тренировка у них заявлена в 7 утра. Учитывая здешние расстояния, вставать придется в 5. До первых стартов и у Евгении Медведевой, и у нашей спортивной пары Бобровой и Соловьева — считанные дни.
Ранее по теме
-
Во время открытия Олимпиады американский болельщик развернул флаг России2 часа назад
-
Евгений Плющенко заступился за российских паралимпийцев4 часа назад
-
На открытии Олимпиады присутствовали двойники Трампа и Ким Чен Ына5 часов назад
-
Лыжник Петухов: господин Бах ломает судьбы честных и сильных спортсменов5 часов назад
-
Игры стартовали: российских спортсменов приветствовали овациями6 часов назад
-
CAS объяснил недопуск россиян на Игры "подтвержденной государственной допинг-схемой"6 часов назад
КороткоПоказать все новости
Олимпиада-2018
-
Команду из России тепло встретили на церемонии открытия Игр в Пхенчхане
- Керлингисты России выиграли три матча подряд
- Спортсмены КНДР и Южной Кореи прошли под единым флагом на церемонии открытия
- Общий медальный зачет и результаты России
- Полное расписание трансляций Олимпиады
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег"
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- "АвтоВАЗ" отложил старт производства седана Lada Vesta Cross
Выбор редакции
-
Путину рассказали анекдот про изнасилование тракториста
- Бразилия погружается в карнавальный кураж
- Пожизненно приговоренный вышел на свободу и поселился в Москве
- Квартал красных фонарей в Амстердаме зачистят от туристов
- Forbes назвал лучшие места для охоты за НЛО
- Машина отправила в полет корову и сломала опору газовой трубы
Экономика
-
Почему судьба доллара будет зависеть от Китая?
- Инвесторы раскупили ОФЗ в условиях нестабильности
- Сорос вложил £400 тысяч в кампанию против Brexit
- "Газпром": не нужно допускать других к экспорту газа
- Белоруссия вводит радиопередачу данных датчиков ЖКУ
Недвижимость
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018 году
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
Вести.Медицина
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
Вести-Москва
-
Певицу Юлию Началову лишили водительских прав
- Готов к заселению первый дом по программе реновации
- Спасенных в Новой Москве медвежат выкормят из бутылочки
- Зазывалы "пытают" москвичей рекламой
- Все самое интересное про выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
Наука
-
Найден фермент, который "сторожит" запасы жира
- Метод изучения динозавров поможет бороться с распространением гриппа
- Самый древний известный британец был чернокожим и голубоглазым
Фильм Про
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Моя Планета
-
Разбираетесь ли вы в животных. ТЕСТ
- Страна Германия, а народ — немцы
- Уральский исследователь заявил, что раскрыл секрет гибели группы Дятлова
- Первые британцы оказались чернокожими
- Ученые обнаружили мутантов, которые клонируют сами себя
Телеканал "Россия"
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
Телеканал "Культура"
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном